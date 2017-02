Teja Belak ostala brez naziva najboljše za 2016

Portorož, 1. februarja - Teja Belak, tudi po mnenju selektorja ženske vrste Andreja Mavriča najboljša slovenska telovadka minulega leta, je na prireditvi Gimnastične zveze Slovenije v Portorožu ostala brez naziva športnica leta. In ne le to, ni se prebila niti med najboljšo trojico. Neroden položaj so sicer nato pri GZS skušali rešiti s posebnim priznanjem za telovadko.