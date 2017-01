Predsednik DZ prihodnji teden na delovnem obisku v Vatikanu

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik državnega zbora Milan Brglez (SMC) bo prihodnjo sredo in četrtek, 1. in 2. februarja, na delovnem obisku v Vatikanu. V delegaciji predsednika državnega zbora bosta poslanca Mitja Horvat (SMC) in Ljudmila Novak (NSi) ter generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar, so danes sporočili iz DZ.