Ljubljana, 27. januarja - Poslanec SDS Franc Breznik in poslanec NSi Jožef Horvat bosta danes ob 13. uri v sobi 117/Š DZ na Šubičevi 4 predstavila zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s problematiko napotenih delavcev in prevoznikov pri opravljanju dela v Avstriji, so sporočili iz SDS.