V filharmoniji koncert, posvečen skladatelju in dirigentu Mateju Hubadu

Ljubljana, 28. januarja - V Slovenski filharmoniji (SF) bo drevi koncert v spomin na 150. obletnico rojstva in 80. obletnico smrti skladatelja in dirigenta Mateja Hubada. Zbor SF bo izvedel program, ki odraža Hubadov glasbeni krog. Poleg Hubadovih bodi izvedli dela Frana Gerbiča, Emila Adamiča, Antona Lajovca, Stevana Mokranjca, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržka.