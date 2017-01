Črnomaljski svetniki razveljavili dele sklepa, ki je dal povod za referendumsko pobudo

Črnomelj, 27. januarja - Črnomaljski svetniki so na četrtkovi seji delno razveljavili sklep, ki se nanaša na morebitno postavitev začasnega migrantskega centra na občinskem območju in zaradi katerega je tamkajšnja civilna iniciativa vložila referendumsko pobudo. To so storili, da bi se izognili dvomom, ali so pristojni za sprejem kakršnihkoli odločitev v zvezi z migranti.