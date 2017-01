Nagrado artes mundi prejel v Londonu delujoči umetnik John Akomfrah

Cardiff, 27. januarja - Nagrado za sodobno umetnost artes mundi, ki je vredna 40.000 funtov, je letos prejel v Londonu delujoči umetnik John Akomfrah. Dobil jo je za "opus izjemnih del", ki jih je ustvaril tekom let, ter za najnovejšo video instalacijo z naslovom Auto Da Fe. Nagrado so mu izročili v Cardiffu, kjer so postavili razstavo del šestih nominirancev.