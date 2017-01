Naslov med ženskimi dvojicami Mattek-Sandsovi in Šafarovi

Melbourne, 27. januarja - Američanka Bethanie Mattek-Sands in Čehinja Lucie Šafarova sta zmagovalki odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu v konkurenci ženskih dvojic. V finalu je ameriško-češka naveza premagala 12. nosilki, Čehinjo Andreo Hlavackovo in Kitajko Peng Zhuai, s 6:7 (4), 6:3 in 6:3.