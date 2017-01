Mineva 125 let od rojstva nemškega režiserja Ernsta Lubitscha

Berlin/Los Angeles, 29. januarja - Pred 125-leti se je rodil nemški režiser in igralec Ernst Lubitsch. S filmi, nastalimi med 20. in 40. leti, je obveljal za enega pomembnejših režiserjev klasičnega Hollywooda. Veliko zanimanje mednarodne javnosti je leta 1994 požela vest, da so v Sloveniji odkrili kopijo njegovega filma Ko sem bil mrtev, ki je veljal za izgubljenega.