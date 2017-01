Gladka zmaga kraljev v Severni Karolini

Raleigh, 27. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Raleighu pri Carolina Hurricanes in zmagali s 3:0, vsi zadetki so padli v zadnji tretjini oziroma zadnjih petih minutah. Kapetan kraljev Anže Kopitar se v 20 minutah in pol na ledu ni vpisal med strelce, bil pa je podajalec pri prvem golu, ki ga je dosegel Marian Gaborik.