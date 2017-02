Tedenski pregled - svet od 27. 1. do 2. 2.

Ljubljana, 3. februarja - Najbolj je odmevala prepoved vstopa v ZDA za sirske begunce in časovno omejena prepoved za državljane sedmih muslimanskih držav, ki jo je najavil ameriški predsednik Donald Trump. Sledile so obsodbe in protesti tako v ZDA kot po svetu. V Avstriji se je končala politična kriza, v Makedoniji poglobila. Nemška diplomacija je dobila novega vodjo.