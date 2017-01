Primorske novice: Previdnost (27. 1.)

Koper, 27. januarja - Ko so leta 2005 uvedli 27. januar kot svetovni dan spomina na žrtve holokavsta, si nihče ni mogel predstavljati, da bo čez desetletje še kako aktualen in se bo treba o vrednotah, ki jih pooseblja, pogovarjati, zagovarjati in se jih spominjati - ne samo na ta dan, ampak venomer, v Primorskih novicah piše Denis Sabadin.