Newyorške borze neenotno

New York, 26. januarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da so posredniki danes začeli z unovčevanjem dobičkov, ki so jih ustvarili v zadnjih dnevih. Indeks Dow Jones je namreč v sredo prvič presegel zgodovinsko mejo 20.000 točk, pri rasti pa so mu sledili tudi drugi borzni indeksi.