Ostrava, 26. januarja - Ruska umetnostna drsalca Jevgenija Tarasova in Vladimir Morozov sta osvojila zlato na evropskem prvenstvu v Ostravi med športnimi pari. Par je na lanskem EP osvojil bron, to pa je njuna prva zlata kolajna na EP. Druga sta bila Aliona Savčenko in Bruno Massot iz Nemčije, tretja pa Francoza Vanessa James in Morgan Cipres.