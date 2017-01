Delo: Sporni "zakon na zalogo" (27. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Kljub vsem pomislekom, ki so jih izražali pravniki, in pisnim pozivom poslancem, naj glasujejo proti, tako iz Sveta Evrope kot iz nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito beguncev in človekovih pravic, je večina v parlamentu potrdila v zadnjih tednih tako zelo problematizirani zakon o tujcih, v Delu piše Barbara Hočevar.