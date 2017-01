Delo: Postavljanje temeljev (27. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - S spremembo letnega programa športa za letos največ dodatnega denarja vlada namenja za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine. Z državo je podobno kot s športniki: za vrhunske uspehe je nujen temelj. A slovenska vlada temelja za uspešno in brezskrbno prihodnost države ne postavlja dovolj odločno in hitro, v Delu piše Nejc Gole.