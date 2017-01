Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje slovenskih medijev, da je DZ sprejel novelo zakona o tujcih. Poročale so, da je ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar v uvodu razprave o noveli zakona o tujcih ponovila, da je zakon pisan kot skrajni ukrep, in tudi, da so v DZ znova odločali o noveli zakona o lokalni samoupravi.