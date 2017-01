Dnevnik: Napad na vse je vodil v propad (27. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Tokratni poskus uzakonitve instituta odpoklica župana je bil namenjen dvema ali trem lokalnim šerifom, a zgodil se je napad na vse župane in zato je propadel. V isti koš so namreč predlagatelji zakona spravili še preostalih 209 oziroma 210 županov in izgubili. S tem je padla novela zakona o lokalni samoupravi, v Dnevniku piše Nataša Bucik Ozebek.