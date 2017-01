EU brez preboja glede solidarnosti v migracijski krizi

Bruselj/Valletta, 26. januarja - Notranji ministri EU danes na neformalnem srečanju na Malti niso dosegli preboja pri iskanju kompromisa o solidarnosti pri soočanju z migracijsko krizo. Nekateri so optimistični, a brez podrobnosti. S slovenskega ministrstva pa so sporočili, da v Valletti niso uspeli zbližati pogledov na to, kako naj bo koncept solidarnosti zasnovan v prihodnje.