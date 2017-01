Mladina: Nauki demokracije (27. 1.)

Ljubljana, 27. januarja - Izbire, ki so Američane v veliki meri vodile, da za nobeno ceno niso podprli Hillary Clinton, poznamo. To bo brez dvoma tudi slovenska izbira čez dve leti. Na eni strani bo Janez Janša, na drugi pa zelo verjetno Miro Cerar. Zelo verjetno se bo odločalo med skrajnežem in dokaj trdim konservativcem, v Mladini piše Grega Repovž.