Eto'o se je o prestopu v Rusijo le šalil

Perm, 26. januarja - Nekdaj eden najboljših nogometnih napadalcev na svetu, Kamerunec Samuel Eto'o, vendarle kariere ne bo nadaljeval v Rusiji pri Amkarju iz Perma, kot je poročala tiskovna agencija Tanjug in tudi nekateri afriški mediji. Fotografija z dresom Amkarja in trenerjem Gadžijem Gadžijevom je bila zgolj šala, so pojasnili pri ruskem klubu.