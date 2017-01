Prvi dan plavalnega DP rekord Čelikove, dve zmagi Klinarjeve in Baua

Maribor, 26. januarja - Maribor od danes do nedelje gosti zimsko združeno državno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Prvi dan prvenstva sta padla dva državna rekorda, posamičnega je plavala mladinka Tina Čelik na 100 prsno (1:07,33), prav tako pa je nova znamka v mešanih štafetah 4x50m, ki so bile premierno na sporedu DP, plavalci Radovljice so plavali 1:47,38.