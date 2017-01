Ljubljana, 26. januarja - Odbojkarice Nove KBM Branika so tudi v povratni tekmi drugega kroga pokala CEV, tokrat v gosteh, premagale Calcit Volleyball s 3:0 (21, 15, 16) in se uvrstile v tretji krog tekmovanja. Pred 14 dnevi v Mariboru so slavile s 3:1 (21, -21, 24, 20).