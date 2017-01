Polovico presežka Pomurskih lekarn bodo vzele občine

Murska Sobota, 26. januarja - Polovico od štirih milijonov evrov dobička Pomurskih lekarn iz preteklih let bodo vzele občine, ki so ustanoviteljice javnega zavoda oziroma so sofinancirale prostore za lekarniško dejavnost. Tako so danes sklenili člani sveta zavoda, še prej pa zavrnili predlog soboške občine, da bi denar namenili za projekt Soboško jezero.