Simbolično "uro do sodnega dne" premaknili na dve minuti in pol pred dvanajsto

Washington, 26. januarja - Zaradi izjav novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in vedno temačnejše podobe globalne varnosti je svet manj varen, so danes opozorili jedrski znanstveniki in simbolično "uro do sodnega dne" premaknili na dve minuti in pol do dvanajste. Svet je po njihovem mnenju tako najbližje uničenju v zadnjih 64 letih.