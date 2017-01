Mayeva kot prva med svetovnimi voditelji pri Trumpu

London/Washington, 27. januarja - Britanska premierka Theresa May se bo danes kot prva med svetovnimi voditelji srečala z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Pogovarjala naj bi se predvsem o dvostranskem dogovoru glede trgovanja in deregulaciji finančnih trgov, dotaknila pa se bosta tudi terorizma in zveze Nato.