Unilever lani z dobičkom

Haag/New York, 26. januarja - Nizozemski prehranski in kozmetični gigant Unilever je lani ustvaril 5,5 milijarde evrov dobička, kar je 5,5 odstotka več kot leta 2015. K uspehu je pripomogla predvsem boljša prodaja deodorantov in sladoledov. Prihodki so bili za odstotek nižji. Ob tem so v družbi opozorili na zelo zahteven trg, ki jim bo velike izzive predstavljal tudi letos.