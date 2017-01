Brglez se je pred obiskom Svetega sedeža srečal s predstavniki SŠK

Ljubljana, 26. januarja - Predsednik DZ Milan Brglez se je pred svojim obiskom Svetega sedeža danes srečal s predstavniki Slovenske škofovske konference. Po njegovih besedah je pomembno biti zvest idealom, ki smo jih zagovarjali ob osamosvojitvi, so zapisali v DZ. Škofje so izpostavili pomen sprave in pokopa vseh žrtev medvojnega in povojnega nasilja, so navedli v SŠK.