Policija želi čim več informacij o današnjem ropu v okolici Nove Gorice

Nova Gorica, 26. januarja - Novogoriški policisti pozivajo vse morebitne očividce današnjega ropa v okolici Nove Gorice, da ji posredujejo informacije. Po prvih ugotovitvah sta zamaskirana neznanca približno ob 8. uri vstopila v stanovanjsko hišo v naselju Preserje, se znesla nad moškim v njej in z nekaj gotovine peš pobegnila v smeri naselja Batuje.

Policisti so v zvezi z obravnavanim primerom obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Morebitne očividce oz. vse, ki imajo koristne informacije, pozivajo, da to sporočijo na interventno številko operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica 113 ali na anonimni telefon 080 1200 oz. se zglasijo na najbližji policijski postaji.