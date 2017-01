Na sodišču v Strasbourgu lani precej več novih primerov

Strasbourg, 26. januarja - Evropsko sodišče za človekove pravice je danes objavilo, da se je v letu 2016 število novih primerov po dveh letih upadanja znatno povečalo. To je v veliki meri posledica razmer v treh državah: na Madžarskem in v Romuniji zaradi pritožb na račun razmer v zaporih ter v Turčiji po julijskem poskusu državnega udara, so sporočili iz Strasbourga.