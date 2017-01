Mariborski Farmadent odslej v neposredni lasti občin

Maribor, 26. januarja - Mariborske lekarne so danes z Mestno občino Maribor ter petimi občinami solastnicami omenjenega javnega zavoda podpisale pogodbo o prenosu lastništva hčerinske družbe Farmadent neposredno na občine. Mariborska občina je tako postala 83,35-odsotni lastnik, preostale deleže pa so prenesli na občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž, Rače-Fram in Starše.