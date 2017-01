Kilde na treningu razred zase, Slovenci slabi

Garmisch-Partenkirchen, 26. januarja - Norvežan Alexander Aamodt Kilde je bil najhitrejši na prvem in edinem treningu za petkov in sobotni smuk svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu. Kilde, lanski zmagovalec, je za sekundo in šest stotink premagal rojaka Jetila Jansruda, tretji čas je zabeležil Kanadčan Manuel Osborne-Paradis, zaostal je sekundo in 16 stotink.