Vlada sprejela program odprave posledic lanske pozebe

Ljubljana, 26. januarja - Vlada je danes sprejela program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu in potrdila spremenjeno končno oceno škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic pozebe in snega v lanskem aprilu. Prva ocena škode je znašala 44,7 milijona, nova pa 43,99 milijona evrov.