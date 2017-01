Ob predstavitvi egipčanske zbirke Narodnega muzeja še knjiga o zgodovini staroegipčanske civilizacije

Ljubljana, 26. januarja - V Narodnem muzeju so predstavili prevod prve knjige angleškega egiptologa Johna Romerja Zgodovina starega Egipta: Od prvih kmetovalcev do Velike piramide. Z delom 2000 let po zatonu staroegipčanske civilizacije v Sloveniji dobivamo prvi zgodovinski pregled te kulture v svojem jeziku. Obenem so spregovorili o novi stalni razstavi muzeja.