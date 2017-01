HRW: Usmrtitve v Kuvajtu del alarmantnega trenda

Kuvajt, 26. januarja - Mednarodna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je bila danes kritična do Kuvajta, ki je v sredo ukinil moratorij na usmrtitve in z obešanjem usmrtil sedem ljudi. Gre za zaskrbljujoč regionalni trend povečanja izvajanja smrtnih kazni, so še sporočili iz HRW.