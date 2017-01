Nato vztraja pri mednarodnem pravu, ki prepoveduje mučenje

Bruselj, 26. januarja - Nato bo tudi v prihodnosti ravnal v skladu z mednarodnim pravom, ki prepoveduje mučenje. "Vse Natove operacije vedno potekajo v skladu z mednarodnim pravom ... To je politika Nata in to bo tudi ostala politika Nata," je danes poudaril generalni sekretar zveze Jens Stoltenberg, ki se je tako odzval na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa.