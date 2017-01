Krimovke gostujejo pri rokometnem Real Madridu

Ljubljana, 26. januarja - Rokometašice Krima bodo v soboto (16.30) na gostovanju pri evropskih podprvakinjah, igralkah madžarskega Györija, začele drugi del lige prvakov. Prvega so opravile odlično, v svoji skupini so kar nekoliko presenetljivo zasedle prvo mesto, zdaj pa bodo v skupini 2 na tekmah z Györijem, Midtjyllandom in Bukarešto lovile četrtfinale.