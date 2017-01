V združenjih občin pozdravljajo poslansko zavrnitev uzakonitve instituta odpoklica župana

Ljubljana, 26. januarja - V združenju in skupnosti občin Slovenije pozdravljajo odločitev poslancev na sredinem ponovnem glasovanju o predlogu novele zakona o lokalni samoupravi, s katerim so zavrnili uzakonitev instituta odpoklica župana. V obeh organizacijah so takšno odločitev pričakovali in si zanjo tudi zelo aktivno prizadevali.