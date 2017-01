V novomeški bolnišnici kadrovsko šibki predvsem na oddelku urgentne medicine

piše Rasto Božič

Novo mesto, 28. januarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto nimajo perečih kadrovskih težav, razen na oddelku urgentne medicine, kjer pristojni niso pravočasno poskrbeli za ustrezno število specializacij. Na novomeški urgenci bi zato potrebovali še pet zdravnikov, v bolnišnici pa tudi po enega revmatologa in psihiatra ter oftalmologa in nevrologa, so povedali za STA.