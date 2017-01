V soboški galeriji izbrana dela Janeza Boljke

Murska Sobota, 26. januarja - V Galeriji Murska Sobota bodo drevi odprli razstavo 34 izbranih del Janeza Boljke iz stalne zbirke in depojev Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Avtor bo predstavljen kronološko skozi vse pomembne etape in izpostavljene cikle. Razstava bo na ogled do 8. marca.