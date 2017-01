Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo po ocenah komisije spodbudno

Ljubljana, 26. januarja - V Ljubljani je v sredo in danes potekalo zasedanje mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Srbijo. Trendi v gospodarskem sodelovanju med državama so izjemno spodbudni, po ocenah je blagovna menjava lani presegla 1,2 milijarde evrov. Spodbudno je tudi storitveno in naložbeno sodelovanje, so ugotovili sodelujoči.