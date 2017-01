Pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah se v DZ obeta zadostna podpora

Ljubljana, 26. januarja - DZ je danes opravil tretjo obravnavo predloga zakona o pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah, ki jasneje opredeljuje merila upravičenosti do pomoči in zahteva delitev bremen prestrukturiranja med državo in deležniki, po novem bodo pomoč lahko dobile tudi zadruge. Noveli se v okviru glasovanj danes obeta zadostna podpora.