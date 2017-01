Van der Bellen sredi vladne krize prisegel kot predsednik Avstrije

Dunaj, 26. januarja - Alexander Van der Bellen je danes v parlamentu prisegel kot predsednik Avstrije. Sosednja država je s tem po dolgih volitvah, polnih zapletov in s ponovljenim drugim krogom, dobila prvega predsednika, ki so ga podpirali Zeleni. Van der Bellen je prisegel sredi vladne krize in ugibanj o predčasnih parlamentarnih volitvah.