Še pred poletjem s kolesom od Rateč do Obrežja

Ljubljana, 26. januarja - Še pred poletjem bo mogoče prekolesariti Slovenijo od italijanske do hrvaške meje oziroma od Rateč do Obrežja, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, kjer so lani uspešno zaključili pilotni projekt označitve prve daljinske kolesarske povezave od Rateč do Ljubljane. Letos so že v teku aktivnosti za označitev novih povezav.