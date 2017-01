Denar namesto v društvu pristal pri njegovi odgovorni osebi

Radovljica, 26. januarja - Radovljiški kriminalisti so zaradi več kaznivih dejanj ponarejanja listin in izneverjenja kazensko ovadili odgovorno osebo društva, ki si je v povezavi s finančnim poslovanjem organizacije več let nezakonito prilaščala njena finančna sredstva. Z dejanji si je nezakonito prilastila več tisoč evrov društvenega denarja, so danes sporočili s PU Kranj.