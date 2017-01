Koalicija še previdno o morebitni spremembi kvoruma za aktivacijo ukrepa iz zakona o tujcih

Ljubljana, 26. januarja - Na današnji obravnavi predloga novele zakona o tujcih v DZ bodo poslanci glasovali tudi o dopolnilu NSi, s katerim bi bilo za aktivacijo posebnega ukrepa dovolj 46, in ne dve tretjini glasov vseh poslancev, kot to predvideva zdajšnji predlog. Vodje koalicijskih poslanskih skupin so bili po koalicijskem sestanku do podpore predlogu NSi še zadržani.