Ljubljana, 26. januarja - Svojci pogrešajo 25-letnega Denisa Brdajsa iz Ljubljane. Pogrešani je visok 180 centimetrov in kratkih svetlih las. Oblečen je bil v trenirko s kapuco sive barve ter temno modro bundo z napisom Nike. Nazadnje so ga videli v sredo, ko je odšel na sprehod in se ni vrnil, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.