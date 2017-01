V P74 razstava v sklopu Toffoluttijevega projekta Konec novega

Ljubljana, 26. januarja - V Centru in Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo v sklopu projekta Konec novega, katerega avtor in kustos je italijanski umetnik in pisec Paolo Toffolutti. V Ljubljani bodo na ogled dela petih tujih umetnikov - Stefana Giurija, Matiasa Guerre, Filippa Manzinija, Davideja Skerlja in Gorana Trbuljaka, nastala v različnih medijih.