Brazilci v humanitarni tekmi premagali Kolumbijo

Rio de Janeiro, 26. januarja - Brazilija in Kolumbija sta na olimpijskem stadionu v Rio de Janeiru odigrali humanitarno prijateljsko tekmo, katere izkupiček so namenili družinam nogometašev Chapecoenseja, ki so se ponesrečili v novembrski letalski nesreči v Kolumbiji. Obe ekipi sta igrali brez nekaterih najboljših igralcev, Brazilija pa je zmagala z 1:0 (0:0).