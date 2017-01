V Trumpovi hotelski verigi načrtujejo veliko širitev

Washington, 26. januarja - V luči pozivov ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, naj se v času mandata oddalji od svojega nepremičninskega imperija, so iz verige luksuznih hotelov Trump sporočili, da načrtujejo širitev, predvsem na ameriškem trgu. Ob tem so napovedali ustanovitev nove, cenovno bolj ugodne hotelske verige Scion, opustili pa so načrte o širitvi na Kitajsko.