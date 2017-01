Mediji: Trump namerava znižati prispevke ZDA za ZN

Washington, 26. januarja - Administracija novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pripravlja izvršna ukaza, ki predvidevata zmanjšanje in celo ukinitev prispevkov ZDA za več agencij Združenih narodov in mednarodnih organizacij ter revizijo več mednarodnih sporazumov, je v sredo poročal ameriški časnik New York Times.